ELEZIONI: CORRAO (M5S), RENZI BRUTTA COPIA DI BERLUSCONI, DOVEVANO FARSI DA PARTE

15 gennaio 2018- 16:00

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Renzi è solo una brutta copia di Berlusconi. Ha la stessa tendenza a prendere in giro i cittadini. Se fossero persone serie si sarebbero fatte da parte". A dirlo all'Adnkronos è Ignazio Corrao, coordinatore nazionale della campagna elettorale del Movimento Cinque Stelle. "Entrambi - aggiunge - stanno facendo campagna elettorale promettendo agli italiani di abolire quelle stesse cose che i loro governi hanno introdotto. Hanno avuto la possibilità di governare e di cambiare le cose ma non lo hanno fatto... e non sono io a dirlo ma i fatti".