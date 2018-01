ELEZIONI: CROCETTA, IO GIUSTIZIALISTA? NAVARRA RACCONTI IGNOBILI DELITTI SUOI PARENTI

31 gennaio 2018- 14:27

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Non sono giustizialista, sei tu leggerino e imprudente. Sono disposto a cambiare idea su Navarra, quando il rettore aiuterà il popolo siciliano a capire le malefatte della mafia, come faceva Peppino Impastato". Così l'ex governatore siciliano, Rosario Crocetta, replica a distanza al sottosegretario Davide Faraone, che oggi durante una conferenza stampa a Palermo lo ha attaccato dopo le parole dell'ex numero uno di Palazzo d'Orleans sul rettore di Messina, Pietro Navarra, candidato nelle liste del Pd alle Politiche del 4 marzo. "Navarra, invece, di minacciare querele - aggiunge Crocetta -, organizzi una bella conferenza stampa, durante la quale ci potrà dire tutto sugli ignobili delitti e comportamenti dei suoi parenti. Non è un problema di giustizialismo, ma necessità di conoscere la verità. Quella verità che non si riesce mai a sapere" conclude.