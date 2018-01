ELEZIONI: CROCETTA, NAVARRA IMPRESENTABILE VOLUTO DA FARAONE

30 gennaio 2018- 12:28

Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Pietro Navarra non si è avvicinato al Pd, è stato avvicinato al Pd. Da Faraone. Per sostituire il ruolo che aveva Francantonio Genovese, perché Navarra rappresenta un potere enorme. Per me è un impresentabile, dal punto di vista politico". Lo ha detto Rosario Crocetta tornando a parlare del rettore di Messina candidato con il Pd. Crocetta ha ricordato più volte che Navarra è il nipote di Michele Navarra, medico mafioso di Corleone. "L'università di Messina ha sempre avuto un ruolo di importante a Messina. Io avevo detto a Renzi che non gradivo l'avvicinamento di Navarra al Pd", dice ancora Crocetta.