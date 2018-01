ELEZIONI: CROCETTA, PD 'LATO B' DI BERLUSCONI

30 gennaio 2018- 12:07

Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Il Pd è ormai diventato il 'lato B' di Berlusconi". Così, Rosario Crocetta, incontrando i giornalisti a Palermo. "Ci troviamo di fronte a un Pd che doveva lanciarsi per una votazione maggioritaria e invece parteciperà a una impresa minoritaria, diventando una macchiolina di Berlusconi. E' accettabile una tale ipotesi per il mondo democratico italiano?", si chiede l'ex Governatore escluso dalle liste del Pd. "Bisogna togliere ogni testa ragionante e pensare che il Pd debba rinunciare a costruire l'alternativa - dice ancora Crocetta - siamo di fronte ad un partito che è diventato il lato 'b' di Forza Italia, a un assetto che si configura come un vero e proprio regime".