ELEZIONI: CROCETTA, ULTIMA PORCATA RENZI METTERE RACITI DOPO LA 'SIGNORA DELLE BANCHE'

30 gennaio 2018- 12:03

Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "L'ultima porcata di Renzi è stata quella di mettere Fausto Raciti al secondo posto dopo la 'Signora delle banche'. Siamo all'assurdo, che il segretario del partito in Sicilia, cioè il massimo esponente dei dem nell'isola, l'unico candidato di Sinistra, venga messo al secondo posto, mentre al primo posto Maria Elena Boscgia venga catapultata in Sicilia". Così, Rosario Crocetta, incontrando i giornalisti a Palermo. Che se la prende con Valeria Sudano, capolista a Catania. "E' assurdo che lei sia stata posizionata al primo posto mentre il segretario Raciti al secondo posto", denuncia Crocetta. "Tra l'altro, con questo meccanismo - dice Crocetta - se non dovesse essere eletta a Bolzano non potrebbe neppure scegliere in quale collegio essere eletta".