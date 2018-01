ELEZIONI: CULOTTA (PD), RENZI NON STIA SERENO, LA SICILIA è IN RIVOLTA

30 gennaio 2018- 20:01

Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "In queste ore stiamo assistendo allo sfregio, non solo del partito ma della dignità di centinaia di militanti e di elettori. Renzi ha chiesto di fermare le polemiche? Il segretario non stia sereno perché non resteremo zitti e non faremo finta che nulla sia accaduto. La Sicilia è in rivolta in maniera trasversale". Così Magda Culotta, deputata uscente del Pd e sindaco di Pollina, interviene sulle polemiche relative alla composizione che hanno accompagnato la presentazione delle liste."Gli elettori lamentano lo scollamento con la base e mi chiedo come possa Renzi proseguire la campagna elettorale e far finta di nulla, se chiudono i circoli, si auto sospendono i dirigenti e se si è lavorato alla composizione delle liste in una segreteria parallela anziché servirsi della sede del partito e dei suoi funzionari? -aggiunge-. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà ai circoli chiusi per protesta in Sicilia e a tutti coloro che si sentono offesi e a cui dico di non mollare. Lavoriamo perché il nostro partito torni ad essere davvero democratico".