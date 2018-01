ELEZIONI: DA COMITATO PRESIDENZA FI OK PROGRAMMA E ADEMPIMENTI PER LISTE

26 gennaio 2018- 20:13

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Via libera di Forza Italia al programma elettorale del centrodestra e alle liste da presentare nei prossimi due giorni. "Il Comitato di presidenza -si legge in un comunicato- riunito oggi pomeriggio a Roma, con voto unanime ha approvato il programma elettorale e ha compiuto gli adempimenti statutari necessari per la presentazione delle liste". In particolare, il Comitato di presidenza, approva e sottoscrive il programma elettorale della coalizione di centrodestra, che costituisce la base per cinque anni di azione di governo, finalmente scelto dagli elettori, all’insegna della stabilità, della crescita, della sicurezza, del rinnovato prestigio nell’Italia nel mondo; sottolinea l’importanza dell’ispirazione cristiana e liberale che sta alla base delle nostre scelte programmatiche, in linea con i principi del Ppe che orgogliosamente rappresentiamo in Italia, sottolinea l’importanza di qualificare le liste di Forza Italia con candidature di alto profilo, sia per quanto riguarda le elezioni politiche che le regionali, in coerenza con i criteri di onestà, competenza, concretezza, esperienza tante volte indicati dal presidente Berlusconi".