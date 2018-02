ELEZIONI: DA MERCOLEDì 14 VIA AL VOTO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO/ADNKRONOS (2)

11 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - Innanzi tutto il numero di residenti all'estero è pari a 4 milioni, 973 mila, 942 cittadini, di cui 2 milioni 685 mila, 815 in Europa; un milione 559 mila 68 in America meridionale; 451 mila 62 in America settentrionale e centrale; 277 mila 997 in Africa, Asia, Oceania e Antartide. In base a queste cifre vengono poi suddivisi i seggi spettanti a ciascuna ripartizione: 5 deputati e 2 senatori all'Europa; 4 deputati e 2 senatori all'America meridionale; 2 deputati ed un senatore all'America settentrionale e centrale; un deputato e un senatore ad Africa, Asia, Oceania e Antartide.Possono votare per eleggere i dodici parlamentari della circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali degli italiani residenti all’estero. Queste liste sono predisposte sulla base di un elenco che il governo realizza unificando i dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) tenuti dai Comuni e quelli degli schedari consolari.