ELEZIONI: DA MERCOLEDì 14 VIA AL VOTO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO/ADNKRONOS (3)

11 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - Questo elenco viene trasmesso sessanta giorni prima delle elezioni dal ministero dell'Interno a quello degli Esteri, che poi lo invia agli uffici consolari. In ogni caso i residenti all'estero possono comunque recarsi a votare in Italia, se lo hanno comunicato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni, nel Comune dove hanno avuto l’ultima residenza in Italia, presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all’estero. Nel caso in cui non siano mai stati residenti in Italia, il Comune che li registra come residenti all’estero è quello di Roma. Anche gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, se lo hanno chiesto entro il 32/mo giorno precedente la data delle elezioni. Stesso principio si applica per gli iscritti all'Aire che si trovino temporaneamente in un Paese diverso. Quanto invece all'elettorato passivo, possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero sia gli elettori residenti in Italia, sia quelli residenti all’estero, ma questi ultimi possono farlo solo nel territorio in cui sono residenti. La presentazione delle candidature avviene per liste e il sistema per la suddivisione degli eletti è proporzionale.