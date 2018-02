ELEZIONI: DA MERCOLEDì 14 VIA AL VOTO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO/ADNKRONOS (4)

11 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - Come detto il voto viene espresso attraverso una complessa procedura per corrispondenza. Non oltre il 18/mo giorno antecedente la data delle elezioni, appunto mercoledì prossimo, 14 marzo, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene e può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.