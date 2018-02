ELEZIONI: DA MERCOLEDì 14 VIA AL VOTO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO/ADNKRONOS (5)

11 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - A quel punto la scheda viene inserita nella busta che viene sigillata e poi quest'ultima viene introdotta nella busta affrancata, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, e va spedita all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni, quindi entro giovedì 22 febbraio. Ultimo passaggio, gli uffici consolari inviano all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute, entro il giovedì antecedente la data delle elezioni (1 marzo), insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza. Lo scrutinio viene effettuato nei seggi elettorali speciali costituiti presso lo stesso Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, subito dopo la chiusura delle urne in Italia e l'inizio dello spoglio.