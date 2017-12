ELEZIONI: DA VOTO A INSEDIAMENTO CAMERE, LE TAPPE PER NUOVA LEGISLATURA/ADNKRONOS (2)

28 dicembre 2017- 19:26

(AdnKronos) - Dopo la data di convocazione dei comizi elettorali scatterà l'applicazione della cosiddetta par condicio, mentre da sabato 17 febbraio, 15 giorni prima del voto, verrà vietata la pubblicazione dei sondaggi.All'indomani delle elezioni si aprirà invece una nuova partita, legata naturalmente all'esito delle urne. Venerdì 23 marzo l'inizio ufficiale della legislatura, con la prima riunione di Camera e Senato, anche se la settimana precedente sarà dedicata alla registrazione dei nuovi parlamentari. La seduta inaugurale a Montecitorio sarà presieduta dal più anziano per elezione tra i vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora nessuno di essi sia presente, si risale ai vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, a presiedere sarà il deputato più anziano per età. Con lo stesso criterio verranno scelti quattro segretari d'Aula e si ricorrerà ai deputati più giovani nel caso non siano presenti in Assemblea ex di precedenti legislature.