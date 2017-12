ELEZIONI: DA VOTO A INSEDIAMENTO CAMERE, LE TAPPE PER NUOVA LEGISLATURA/ADNKRONOS (3)

28 dicembre 2017- 19:26

(AdnKronos) - Dopo questi primi adempimenti, la seduta verrà sospesa per convocare la Giunta provvisoria delle Elezioni per verificare le opzioni compiute dai deputati eletti in più circoscrizioni o contemporaneamente nella quota uninominale e proporzionale e i nomi dei subentranti. Faranno parte di questo organismo i deputati presenti membri della Giunta della precedente legislatura. Qualora il numero di tali deputati fosse inferiore a dodici, il presidente procederà mediante sorteggio all'integrazione del collegio. Una volta ripresa la seduta si passerà all'elezione del presidente. In prima battuta è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Nel secondo e terzo scrutinio occorre la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. Se non si raggiungesse un ampio accordo tra le forze politiche, è prevedibile che l'elezione del presidente avvenga tra la mattina e il pomeriggio di sabato 24, come accaduto dal 1994 ad oggi, a patto che dalle urne emergano equilibri tale da garantire almeno una maggioranza assoluta in grado esprimere un numero sufficiente di consensi.