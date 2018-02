ELEZIONI: D'ALEMA, CANDIDATURA CASINI è SFREGIO A NOSTRA STORIA

13 febbraio 2018- 20:46

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Non è vero che Renzi rinnova la politica italiana. Renzi vuole colpire la sinistra. Ricandida Casini che è stato parlamentare prima di me e non se ne è mai andato. La candidatura di Casini, fondatore del Popolo della libertà, è uno sfregio alla nostra storia, alla nostra cultura, ai nostri valori". Lo ha detto Massimo D'Alema a Polignano a Mare intervenendo a un'iniziativa pubblica.