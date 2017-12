ELEZIONI: D'ALEMA, LEGISLATURA COSTITUENTE E NOI AVREMO CARTE DA GIOCARE

28 dicembre 2017- 09:01

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Nessuno sarà in grado di disporre di una maggioranza per governare. Per questo penso che si aprirà una legislatura inevitabilmente costituente e si dovrà mettere mano ad alcune regole istituzionali e ad una legge elettorale, con un metodo –spero– meno arrogante e fallimentare di quello sinora dispiegato da Renzi". Lo dice Massimo D'Alema, in un'intervista a 'La Stampa'. "Si era sbagliato -aggiunge riferendosi a 'Liberi e uguali'- chi ci aveva immaginato come un gruppetto di vecchi comunisti. Noi avremo molte carte da giocare, non saremo una forza marginale".