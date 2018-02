ELEZIONI: D'ALEMA, RENZI ANTIPATICO A STRAGRANDE MAGGIORANZA ITALIANI

5 febbraio 2018- 13:53

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Io sono rimasto dove stavo, è il Pd che è andato da un'altra parte". Lo dice Massimo D'Alema a Tgcom24. "Io cerco di non fare polemiche con Renzi, come invece fa lui con me... Renzi è talmente antipatico alla stragrande maggioranza degli italiani che ogni volta che mi attacca personalmente mi fa un favore".