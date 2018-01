ELEZIONI: D'ALEMA 'SPIAZZA' LEU, COSì DANNEGGIA GRASSO (2)

18 gennaio 2018- 17:24

(AdnKronos) - Per Stefano Fassina "l'ultimo governo del presidente che gli italiani hanno avuto e' il quello di Mario Monti e mi pare che il ricordo che hanno, in particolare quella fascia di popolo che vorremmo recuperare, non sia positivo". E invece di parlare di intese post voto "tutti noi che in questo momento siamo impegnati con Liberi e Uguali dovremmo concentrarci sul messaggio da dare al Paese, un messaggio di discontinuità e di speranza". E comunque, puntualizza Fassina, "la posizione di Liberi e Uguali in Parlamento dopo il 4 marzo la deciderà Liberi e Uguali". Intanto, bisogna arrivarci al 4 marzo: "Preoccupiamoci di questo, di prendere voti. Parliamo delle nostre proposte in modo chiaro e efficace. Poi vediamo che succede il 5 marzo", suggerisce Civati e aggiunge: "E comunque non è che per forza dobbiamo stare al governo, si può anche stare all'opposizione". Non proprio la stessa posizione di Mdp. Per i bersaniani, Leu è una forza di "sinistra di governo". Dice Davide Zoggia: "Mi sembra che nel merito D'Alema sia in linea di continuità con quanto abbiamo detto negli ultimi mesi. E mi pare pure che non faccia sconti a Renzi. Ha ragione anche chi dice che ora, più che sul post voto, ci si debba concentrare sulle proposte e sulla campagna elettorale. Vedremo poi il 5 marzo quale sarà la situazione e quale sarà il Pd...".