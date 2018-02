ELEZIONI: D'ATTORRE, CHI VOTA PD E ALLEATI VOTA PER LARGHE INTESE

6 febbraio 2018- 19:23

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni di Berlusconi e Renzi sul ritorno al voto nel caso in cui nessuno schieramento abbia la maggioranza sono soltanto cortine fumogene per confondere gli elettori”. Lo ha dichiarato l’esponente di Liberi e Uguali Alfredo D’Attorre durante la trasmissione Skytg24 pomeriggio. “In realtà – ha aggiunto D’Attorre -, anche le pietre hanno ormai capito che il disegno strategico del Pd è quello dell'accordo con Forza Italia. Gentiloni è arrivato persino a dichiarare che Berlusconi non è un leader populista. Forse, nell'ottica delle larghe intese, sarà diventato un moderato statista anglosassone. La verità è che ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati, a partire dalla Bonino, è un voto a favore del governo Renzi-Berlusconi”.