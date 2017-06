ELEZIONI: DE CORATO (FDI), IN LOMBARDIA NOI DETERMINANTI PER BALLOTTAGGI

12 giugno 2017- 12:42

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "I dati elettorali delle elezioni di ieri dei comuni al voto in Lombardia ci dicono che Fratelli d'Italia c'è". Lo afferma Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia che, commentando i dati delle elezioni amministrative, spiega: "In quasi tutti i Comuni per la prima volta ci siamo presentati con una nostra lista riuscendo ad ottenere ottimi risultati tra i più importanti"In provincia di Milano, precisa De Corato, "a Melegnano l'8,29%, Buccinasco 5,50%"; in Brianza, "a Monza il 3,86%, Meda 4,4%"; a Como "abbiamo ottenuto il 4,62% e a Erba abbiamo raggiunto il ballottaggio da soli con un nostro candidato appoggiato da liste civiche che dovrà vedersela con il candidato di Lega e Forza Italia". In provincia di Brescia, "abbiamo raggiunto il 5,87% a Desenzano del Garda e il 5,83% a Gussago"; in provincia di Varese, "a Cassano Magnago abbiamo eletto al primo turno il sindaco con una lista unica di centrodestra che ha ottenuto il 58,89% dei consensi senza l'appoggio degli amici della Lega"."I buoni risultati in alcuni comuni - aggiunge l'ex vicesindaco di Milano - vedi Melegnano dove l'impegno di Fabio Raimondo ex assessore alla Sicurezza ha portato a superare la soglia dell'8%, confermano che quando il partito è presente con amministratori validi e una classe dirigente attiva sul territorio e i risultati si raccolgono". Altro "fattore probabile che ha contribuito alla nostra crescita è l'aver sempre detto che non crediamo agli inciuci del sistema proporzionale, che volevano fino a poco giorni fa farci digerire". Il centrodestra, conclude De Corato, "vince con un sistema maggioritario chiaro agli elettori con programmi di governo condivisi". Dunque "come Fratelli d'Italia adesso sosterremo tutti i sindaci ai ballottaggi spedendoci ancor di più perché siamo a metà del guado e la vittoria non è ancora portata a casa; abbiamo vinto il primo tempo, ora ci apprestiamo a vincere il secondo tempo: siamo convinti che il 25 Giugno potremo brindare in molti Comuni della Lombardia".