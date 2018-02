ELEZIONI: DE POLI, NEL CENTRODESTRA PER RIUNIRE CITTà, SQUADRA PER PADOVA

Padova, 9 feb. (AdnKronos) - "Sono candidato della coalizione di centrodestra. Vorrei essere colui che si propone di riunire diversi mondi, da quello cattolico a quello produttivo e sociale per riunire la città. Facciamo squadra per Padova": lo ha detto Antonio De Poli, candidato della coalizione del centrodestra in Senato a Padova. A chi gli chiedeva il senso del ruolo di “ambasciatore”, De Poli ha spiegato la necessità di “ascoltare le richieste di cittadini per tramutarle concretamente in realtà”. “Serve impegno al di là dei colori partitici e serve stabilità”, e’ stato il monito dell'esponente dell'Udc, che focalizza l’attenzione su problemi attuali come "Ospedale di Padova, Università, sviluppo della Fiera e del sistema del credito per aiutare le nostre aziende”. De Poli guarda già dopo il 4 marzo e al Caffè Pedrocchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati di Noi con l’Italia Udc (Vincenzo Gottardo, Chiara Brazzo, Sergio Gobbo e Ornella Leonardi), annuncia: “Stavolta non possiamo perdere il treno, Padova diventi la città trainante della nostra regione”.