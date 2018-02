ELEZIONI: DE POLI (UDC), MENO TASSE E PIù AUTONOMIA

12 febbraio 2018- 17:18

Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “Meno tasse e più autonomia al Veneto”: con questo slogan Antonio De Poli, candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova, ha presentato la squadra di candidati di Noi con l’Italia Udc nel collegio di Venezia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. “Il nostro obiettivo è far vincere il centrodestra - ha detto - : vogliamo puntare a un risultato che consenta al centrodestra di governare assicurando stabilità al Paese”.Tra i punti su cui De Poli ha focalizzato l’attenzione, nel corso della conferenza stampa al Novo Hotel di Mestre, il tema delle tasse: “Le nostre proposte: la flat tax del ceto medio (aliquota unica al 27 % fino a 75.000 euro) e la riduzione di 6 punti percentuali del cuneo fiscale per spingere le aziende ad assumere e creare occupazione”. "Attenzione dunque all’economia e alle piccole medie imprese ma Senza dimenticare il sociale e le famiglie, da sempre al centro dell’attenzione dello Scudo crociato. In Veneto ci schieriamo contro i tagli alle scuole e agli asili paritari che, nella nostra regione, fanno risparmiare risorse allo Stato”, ha spiegato.