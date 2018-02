ELEZIONI: DE POLI (UDC), SOSTEGNO ALLE PMI E RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO

9 febbraio 2018- 17:22

Padova, 9 feb. (AdnKronos) - “Le priorità per Noi con l’Italia Udc sono il sostegno alle piccole e medie imprese e la riduzione strutturale del costo del lavoro per spingere le assunzioni. Aiutiamo le aziende a creare occupazione, questo è il nostro obiettivo come Scudo crociato nel centrodestra”: lo afferma Antonio De Poli, candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova. “La nostra proposta sul lavoro e’ la riduzione del cuneo fiscale di 6 punti percentuali. Oggi in Italia il “cuneo” e’ al 46% contro la media OCSE del 32%. Dobbiamo creare occupazione e aiutare i nostri giovani soprattutto per offrire prospettive certe ai nostri ragazzi. Dobbiamo fermare la fuga dei nostri giovani: non possiamo lasciare che vadano a fare i camerieri a Londra”, ha concluso.