ELEZIONI: DELLA VEDOVA, TANTO ENTUSIASMO PER '+ EUROPA'

10 febbraio 2018- 11:31

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Ovunque in giro per l'Italia c’è tanto entusiasmo per '+Europa' con Emma Bonino, tante persone che credono nell’Unione europea, nel diritto e nei diritti, nella società libera e aperta, nella ricerca scientifica, nella prosperità, nella crescita economica e nel libero mercato. Tante persone che non vogliono consegnare l’Italia allo sconfittismo etnonazionalista, sovranista, xenofobo e illiberale di Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova di '+Europa con Emma Bonino', ricordando che domani a Milano, alle 14.30, presso il Double Tree by Hilton, Emma Bonino presenterà i candidati di '+Europa' nei collegi di Milano per Camera e Senato alle elezioni politiche e alle elezioni regionali della Lombardia. "I sondaggi stanno crescendo e questo ci spinge a lavorare ancora di più. Perché più eletti avrà '+Europa', più potremo far sentire la voce di tutti gli europeisti", afferma il sottosegretario agli Esteri.