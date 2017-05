ELEZIONI: DELLAI, ALL'OPERA ALLEGRA BRIGATA CHE VUOLE IL VOTO

27 maggio 2017- 15:10

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Già si vede all'opera l'allegra brigata. Al voto, al voto! Partiam, Partiam! E cosa c'è di meglio di un bel proporzionale puro, senza la rottura di scatole delle coalizioni trasparenti e la fatica di costruire progetti di governo credibili? Cosa c'è di meglio di poter promettere la luna in una campagna elettorale del tutti contro tutti, sperando di incassare i voti prima di dover fare i conti con la realtà con una legge finanziaria che -appunto- si vuole dopo il voto?". Lo afferma Lorenzo Dellai, capogruppo di Democrazia solidale alla Camera. "Probabilmente -aggiunge- questo ennesimo passaggio verso il nulla sta nelle cose, inutile o quasi opporsi. Lo faremo, ma sappiamo già come andrà a finire. Forse il fondo non è stato ancora raggiunto. L'allegra brigata -che pare contare sulla stragrande maggioranza in Parlamento, con molti che in privato parlano di follia, ma voteranno perché altrimenti non saranno messi nelle liste bloccate- si incarica di toccarlo. Speriamo solo che dopo averlo toccato non sia troppo tardi per risalire".