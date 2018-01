ELEZIONI: DELLAI, BENE ADESIONE BONINO, EUROPEISMO RADICATO IN CENTROSINISTRA

20 gennaio 2018- 18:04

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Prendiamo atto con soddisfazione che anche la lista promossa da Emma Bonino ha accettato di aderire alla coalizione già definita da Pd, Insieme e Civica popolare. Tutto ciò che rafforza una coalizione che si propone di sconfiggere la destra e i grillini deve essere visto con favore. L'europeismo, peraltro, è già un dato consolidato della coalizione. Sicuramente lo è per Civica popolare". Lo afferma Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia solidale e tra i promotori di Civica popolare. "Il nostro progetto -richiamandosi esplicitamente al popolarismo e ad una tradizione politica che ha in Alcide De Gasperi un punto fondante di riferimento- non ha bisogno di richiami su questo terreno", conclude.