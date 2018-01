ELEZIONI: DELLAI, CIVICA POPOLARE NON HA CHIESTO 6 COLLEGI

16 gennaio 2018- 20:59

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Leggo in agenzia che Civica Popolare avrebbe chiesto al Pd sei collegi uninominali per sei persone tra le quali il sottoscritto. La notizia è, per quanto ne sappia io, totalmente infondata". Lo dichiara Lorenzo Dellai, Presidente di Democrazia Solidale e tra i promotori di Civica Popolare.