ELEZIONI: DELPINI, NO A CONTRAPPOSIZIONE GRIDATA TRA CANDIDATI

27 gennaio 2018- 14:39

Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Lo stile della campagna elettorale in Lombardia e a livello nazionale non deve essere di "contrapposizione gridata" tra i candidati né "concedersi a promesse infondate". E' quanto afferma l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine di un incontro sulle fake news e il giornalismo organizzato dalla Diocesi di Milano. L'arcivescovo rimanda al comunicato dei vescovi lombardi sull'argomento, che hanno ammonito i candidati a una campagna responsabile che, ribadisce Delpini, "non deve essere di contrapposizione gridata tra candidati, ma un modo di guardare le problematiche della nostra regione e dello stato italiano facendo delle proposte che siano fattibili", sottolineando il ruolo che in questo senso "il giornalismo di qualità può svolgere".