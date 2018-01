ELEZIONI: DELRIO, GENTILONI? NON C'è CANDIDATO PREMIER

23 gennaio 2018- 21:52

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Perchè non abbiamo indicato Paolo Gentiloni come candidato premier? Perchè non c'è il candidato a Palazzo Chigi, il centrodestra candida Berlusconi, Salvini e Meloni e nessuno farà il presidente del Consiglio. Non prendiamo in giro gli italiani: questa legge non prevede il candidato premier". Lo ha detto Graziano Delrio a 'Cartabianca'.