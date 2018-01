ELEZIONI: DELRIO, POSSIBILE CENTROSINISTRA AL 35%, POI DIALOGO CON LEU

9 gennaio 2018- 20:07

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Possiamo vincere con questa alleanza con abbiamo con gli ulivisti di Santagata, Lorenzin e Bonino. Il Pd con questi partiti può arrivare al 35 per cento. E poi con questo 35 per cento ci si mette a sedere con Liberi e Uguali e il Paese è governato dal centrosinistra come in questi ultimi 5 anni". Lo dice Graziano Delrio a Di Martedì.