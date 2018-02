ELEZIONI: DI BATTISTA, GOVERNO DI SCOPO PER LEGGE ELETTORALE? VOMITO

9 febbraio 2018- 10:08

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Un governo di scopo, in mancanza di numeri alle elezioni politiche, per fare la legge elettorale? "L'idea che il prossimo Parlamento, dopo anni in cui si è occupato di legge elettorale, torni a occuparsi di questo... a me francamente viene da vomitare come cittadino italiano. Il Parlamento che non si occupa dei problemi dei cittadini e da anni è fossilizzato sulla legge elettorale...". Lo dice Alessandro Di Battista, del M5S, a Radio anch'io su Radio 1.