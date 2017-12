ELEZIONI: DI BATTISTA, NOSTRO UNICO LOBBISTA è POPOLO, DONATE AL M5S

4 dicembre 2017- 10:41

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Il nostro unico lobbista è il popolo italiano: sostenete" il M5S "con migliaia di microdonazioni!". E' l'invito che Alessandro Di Battista lancia dal blog di Beppe Grillo, dove promette un impegno in prima linea -"ancora più di quanto abbia fatto in passato"- per la campagna elettorale. "Ho sempre detto che se fossimo arrivati a fine legislatura non mi sarei ricandidato - scrive 'Dibba' - Allo stesso tempo ho sempre detto che non smetterò mai di sostenere il MoVimento 5 Stelle, e farò campagna elettorale da non-candidato. Tra l'altro sarà anche un'esperienza molto molto bella! Io credo fermamente nel MoVimento: tutto quello che abbiamo detto, credetemi, l'abbiamo fatto; abbiamo restituito tanti tanti milioni di euro dei nostri stipendi, soldi che per legge ci spetterebbero, e abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Sapete quante campagne elettorali potremmo fare con 42 milioni di rimborsi elettorali?"."Ecco: la prossima campagna elettorale sarà molto molto importante, perché siamo forti - suona la carica Di Battista - siamo la prima forza politica del Paese e abbiamo tutti quanti contro come sempre".