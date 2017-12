ELEZIONI: DI BATTISTA, NOSTRO UNICO LOBBISTA è POPOLO, DONATE AL M5S (2)

4 dicembre 2017- 10:41

(AdnKronos) - "Questa campagna elettorale sarà un rally, ci attaccheranno tutti, dovremo percorrere sentieri in un certo senso poco battuti per arrivare al cuore dei cittadini, e convincere soprattutto coloro che non vogliono andare a votare ad andare al voto, è fondamentale. Per cui facciamo insieme questo rally. Io mi impegnerò tantissimo, girerò tutta l'Italia forse ancora più di quanto abbia fatto in passato - promette - però vi chiediamo di sostenerci. Perché le campagne elettorali hanno un costo: noi cerchiamo sempre di farle con estrema parsimonia e rispetto dei denari, però abbiamo bisogno di un vostro sostegno". "Sarà una grandissima campagna elettorale, ogni cittadino può destinare un piccolo contributo al MoVimento 5 Stelle e se tanti tanti, migliaia, centinaia di migliaia di italiani ci sosterranno noi avremo (come dico sempre) un unico lobbista: il popolo italiano. Meglio migliaia e migliaia di microdonazioni che un'unica grande donazione! Il MoVimento 5 Stelle rifiuta i rimborsi elettorali, le grandi donazioni di gruppi lobbistici o di privati, accetta e chiede microdonazioni da parte di tutti voi. E' importante, sarà una campagna elettorale molto molto dura, per me splendida, stimolante, affascinante. Sosteneteci perché ce la possiamo fare!", conclude Di Battista.