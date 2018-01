ELEZIONI: DI BATTISTA, PARTITI TERRORIZZATI HANNO RAGIONE, M5S PUò FARCELA (2)

18 gennaio 2018- 12:49

(AdnKronos) - "Anche se non sarò candidato per me non cambia niente - assicura Di Battista - sosterrò il MoVimento 5 Stelle, il mio unico obiettivo è vincere le elezioni, permettere al Movimento 5 Stelle di andare al governo e a Luigi Di Maio di essere il futuro presidente del consiglio".Segue l'invito di Di Battista a sostenere il M5S con una donazione. "Sapete come siamo - afferma - abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, ci siamo tagliati tanti soldi dei nostri stipendi e questo è il segnale di credibilità che noi mettiamo sul piatto e attraverso il quale ci sentiamo assolutamente in diritto di chiedervi un sostegno volontario. Microdonazioni, perché attraverso le microdonazioni noi riusciamo a fare la nostra campagna elettorale. E soprattutto non dobbiamo dire grazie a nessuno, a parte l'unico nostro lobbista: il popolo italiano. Sosteneteci! Viva il MoVimento 5 Stelle!".