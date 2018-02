ELEZIONI: DI BATTISTA, SU BERLUSCONI E MAFIA, SINISTRA E SALVINI MUTI

10 febbraio 2018- 13:19

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "La sedicente sinistra dove sta? Perché non hanno fatto loro quel che abbiamo fatto noi ieri ad Arcore? E Salvini cosa dice? Parla di legalità, ma poi va a braccetto con chi ha pagato la mafia!". Così su Facebook Alessandro Di Battista commenta l'evento di ieri ad Arcore, quando in piazza ha letto passaggi della sentenza di condanna in via definitiva a Marcello Dell'Utri, nella quale è scritto "quel che una parte di Italia non sa e un'altra preferisce non sapere: Berlusconi pagò Cosa Nostra e, con i soldi di Berlusconi, l'organizzazione criminale che fece saltare in aria Falcone e Borsellino, si rafforzò". Nel post il deputato romano definisce l'evento di ieri "Un esercizio collettivo di libertà. Un modo di coltivare la memoria. Una piazza intera che a pochi metri dalla villa di Berlusconi gli sbatte in faccia la verità". A Berlusconi, che ha dichiarato di voler adire le vie legali, Di Battista risponde: "querelasse la Cassazione che ha prodotto la sentenza che abbiamo letto ieri ad Arcore".