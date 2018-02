ELEZIONI: DI MAIO, AL GOVERNO PERCHé ITALIA TORNI TERRA OPPORTUNITà (2)

1 febbraio 2018- 11:44

(AdnKronos) - "Per i nostri connazionali all'estero sarà tempo di votare già tra due settimane e la richiesta che gli rivolgo è quella di esercitare questo diritto fondamentale - prosegue Di Maio - Lo stesso invito lo rivolgo ai tantissimi italiani che hanno parenti ed amici all'estero: contattateli, parlateci, e ricordategli che quello di scegliere i propri rappresentanti nel Parlamento è dovere di ogni buon cittadino". "I plichi elettorali arriveranno ai nostri concittadini residenti all’estero, iscritti all’Aire, tra il 14 e il 16 febbraio. Mi raccomando: se non li riceverete a domicilio entro il 18 febbraio, dovete fare richiesta per il rilascio del duplicato presso il vostro consolato di riferimento. Infine, colgo l'occasione per mandare un saluto e un ringraziamento agli uomini e alle donne del MoVimento candidati nei cinque continenti e per fargli un grande in bocca al lupo. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per realizzare il cambiamento!", conclude il candidato premier M5S.