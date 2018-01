ELEZIONI: DI MAIO, BERLUSCONI E DE BENEDETTI INSULTANO, IO A LAVORO PER PAESE

18 gennaio 2018- 12:43

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Mentre Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti vanno in tv ad insultarmi, io il mio tempo preferisco spenderlo incontrando persone in carne e ossa, come i tanti imprenditori e artigiani che ieri sera sono venuti a Firenze ad ascoltare quello che abbiamo da dire e da proporre al Paese". Lo scrive su Facebook il candidato premier del M5S Luigi Di Maio."Con loro - prosegue - ho parlato del nostro piano di investimenti produttivi per far ripartire l’economia italiana, da quelli tradizionali a quelli più innovativi, della spending review che attueremo e del piano per tagliare 400 leggi inutili e rendere la vita più semplice a cittadini e imprese. Loro mi hanno ascoltato, ma soprattutto io ho ascoltato loro, perché non si può pensare di governare e cambiare un Paese senza conoscere da vicino i problemi e le difficoltà reali di chi ogni giorno lavora, produce e tiene in piedi la nostra economia con sacrificio e impegno e senza telefonate al presidente del Consiglio di turno. A loro va il mio grazie".