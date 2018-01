ELEZIONI: DI MAIO, CANDIDATO 5S EX RENZIANO? CHI SI PENTE NON è APPESTATO

30 gennaio 2018- 08:56

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Per me non è appestato chi ha votato e conosciuto altre forze politiche. Se li conosci, poi li eviti". Così Luigi Di Maio, ospite di Uno Mattina su Rai1, commenta la candidatura con il M5S nell'uninominale di Firenze 1 per il Senato di Nicola Cecchi, ex iscritto al Pd e da molti definito un renziano doc."Abbiamo messo insieme le migliori risorse del Paese - aggiuge Di Maio, soffermandosi anche sul passo indietro dell'ammiraglio Rinaldo Veri - Ieri è stata presentata una super squadra, abbiamo messo insieme tanta competenza: campioni olimpionici, professionisti, docenti universitari, il medico che ha partecipato al primo impianto di cuore artificiale in Europa, eppure si parla solo" del passo indietro di Veri. "Spero di potermi avvalere in futuro delle sue competenze - conclude - stiamo mettendo insieme le migliori competenze per far ripartire il Paese".