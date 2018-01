ELEZIONI: DI MAIO, CON GRILLO AL VIMINALE PER PRESENTARE SIMBOLO

15 gennaio 2018- 15:02

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Grillo? Certo che ci sarà in campagna e in settimana, o giovedì o venerdì, andiamo insieme a presentare il simbolo del Movimento per le elezioni al ministero". Lo spiega il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio1.