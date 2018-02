ELEZIONI: DI MAIO, DESSì? ORA SI PARLI DEI VERI IMPRESENTABILI COME CESARO

3 febbraio 2018- 19:04

Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili, non Emanuele Dessì che è incensurato. Parlo, ad esempio, di Luigi Cesaro, che faceva l'autista del boss della Nuova Camorra organizzata, candidato in Campania con il centrodestra. E si possa parlare anche di tutti gli impresentabili che ha candidato Renzi in Sicilia, che sono uomini di Cuffaro e di Lombardo". Lo ha detto Luigi Di Maio, parlando a Palermo del caso di Emanuele Dessì, il candidato che ha deciso di fare un passo indietro, dopo le polemiche sulla casa del Comune in affitto a 7 euro mensili.