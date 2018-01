ELEZIONI: DI MAIO, GENTILONI SVELA VERE INTENZIONI PD, PATTO CON BERLUSCONI

22 gennaio 2018- 12:42

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Gentiloni ha dichiarato che il MoVimento 5 Stelle non ha alcuna possibilità di governare perché 'non ha i numeri'. Se le sue profezie sono come quelle di Fassino, che ricordiamo per aver detto 'Grillo faccia un partito e vediamo quanti voti prende', non possiamo che essere contenti". Lo scrive il candidato premier del M5S Luigi Di Maio sul blog delle stelle."Ma se Gentiloni si sente così sicuro da escludere un governo del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica del Paese accreditata intorno al 30%, a maggior ragione considera impossibile un governo del suo partito, il PD, ormai da tempo in caduta libera e che viaggia tra il 20 e il 22%. In sostanza Gentiloni, presidente del Consiglio del PD e candidato con il Pd, ha messo fuori gioco il suo stesso partito. Sembrerebbe un autogol, se invece questa sua uscita non rivelasse, inavvertitamente, le sue vere intenzioni: fare un accordo con Silvio Berlusconi il giorno dopo il 4 marzo", accusa Di Maio."Ora spetta agli elettori del centrosinistra fare una scelta: riabilitare Berlusconi votando il PD oppure scegliere il MoVimento 5 Stelle. Nel frattempo Gentiloni decida cosa vuole fare: se invece di governare ha deciso di scendere nell’arena della campagna elettorale, allora per correttezza e chiarezza si dimetta da Presidente del Consiglio", conclude.