ELEZIONI: DI MAIO, INCOMPETENTE? ORGOGLIOSO DEL MIO PASSATO

22 gennaio 2018- 10:03

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Mi prendono in giro dicendo 'ha fatto lo stewart allo stadio San Paolo'" o per aver tentato di dare vita "a una start-up innovativa nella comunicazione", ma "io invece orgoglioso del mio passato", che lo accomuna a "tanti giovani che provano a portare avanti la loro vita nonostante la politica e le difficoltà che ci ha creato". Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Mattino cinque."Più prendono in giro i giovani - prosegue - più faranno prendere voti al M5S". Di Maio ricorda di essere "diventato vicepresidente della Camera a 26 anni. Prima di entrare in Parlamento venivo da un'area che ha numeri assurdi di disoccupazione giovanile. Ho sempre cercato di trovarmi un lavoro per portare avanti la mia vita".