ELEZIONI: DI MAIO, ITALIANI VOTINO M5S, NO VOTO INUTILE AL PD (2)

22 gennaio 2018- 10:16

(AdnKronos) - "Noi siamo la prima forza politica in Italia, è chiaro che se non dovessimo avere i numeri per governare da soli io non mi sottraggo, la sera delle elezioni, a fare un appello a tutte le forze politiche per vedere su quali dei nostri 20 punti illustrati a Pescara" possono convergere. Ma mettendo in chiaro che "non ci sono più poltrone da scambiare e giochi da potere da fare". "Ci dicano le altre forze politiche quali sono le loro idee e mettiamole insieme, ma io - ci tiene a ribadire - presento la mia squadra prima del voto, a differenza loro che non ci stanno dicendo nemmeno chi sono i loro candidati premier". Ma se per arrivare al governo bisogna cedere poltrone, "sono il primo a dire 'votate gli altri'".