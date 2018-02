ELEZIONI: DI MAIO, M5S AL GOVERNO O SARà IL CAOS

8 febbraio 2018- 13:17

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "Mancano 25 giorni alle elezioni politiche, 25 giorni che caratterizzeranno il Paese per i prossimi 10 anni. Gli scenari per il post voto sono due: o il Movimento 5 stelle va al governo, oppure è il caos". Lo dice in un videomessaggio su Facebook il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio."La situazione è chiarissima - spiega Di Maio - i partiti si solo fatti una legge elettorale a loro uso e consumo". I sondaggi attestano il Movimento "al 30% e in crescita costante. Siamo sopra al centrosinistra e a pochi punti da centrodestra. Renzi e Berlusconi hanno capito che insieme non faranno il 51% e dicono che si tornerà a votare. Sono degli irresponsabili, perché questa situazione l'hanno creata loro per fare un inciucio con il governo. Ora sono nel panico e non hanno nessun piano B. Hanno fatto una legge contro di noi che gli si sta ritorcendo contro", conclude Di Maio.