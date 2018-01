ELEZIONI: DI MAIO, NON TIRERò PER GIACCA MATTARELLA MA A M5S PRIMA MOSSA

30 gennaio 2018- 09:32

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Se alle politiche "saremo la prima forza del Paese ma non raggiungeremo la maggioranza assoluta", spetterà "a noi muovere la prima richiesta, il primo appello. Io non voglio tirare per la giacca il Presidente della Repubblica, non mi permetterei mai, ma qui il tema è che le forze politiche, se non c'è una maggioranza, devono trovare loro per primi una convergenza sui temi e dare i presupposti per poi chiedere un incarico". Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina, ricordando che in Sicilia il Movimento ha raggiunto il "35% nelle peggiori condizioni politiche, il risultato è ancora da vedere". "Ma mettiamo che il M5S non raggiunga la maggioranza assoluta in Parlamento -l'ho detto agli investitoti internazionali, agli imprenditori, a tutte le forze politiche e a tutti quelli che sono preoccupati per la stabilità dell'Italia- noi non lasceremo l'Italia nel caos. La sera delle elezioni - ribadisce Di Maio - faremo un appello pubblico a tutti i gruppi politici dicendo: noi non siamo disposti a scambiare poltrone o a giochi di potere, ma abbiamo 20 punti per l'Italia, per rilanciare la qualità della vita, diteci le vostre priorità e facciamo un ragionamento di convergenza sui temi, non sulle persone da mettere nei ministeri, perché se entriamo nella logica dello scambio di poltrone gli italiani non ci perdoneranno". A chi gli ricorda che questa è la stessa strada battuta da Bersani nel 2013, "Bersani li chiedeva a noi - replica - nonostante fossimo la prima forza politica del Paese".