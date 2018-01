ELEZIONI: DI MAIO SCHIERA 'SUPER COMPETENZA', MIGLIORI ENERGIE CON M5S/ADNKRONOS (2)

29 gennaio 2018- 15:43

(AdnKronos) - Alessandro Di Battista gongola aggirandosi tra i cronisti: "avete visto che squadra? Voglio proprio vedere i giornali domani che s'inventano". E si lascia andare a qualche battuta: "Ora salgo sul palco e dico: 'scherzetto! Mi ricandido pure io'". Poi rivolto al collega Luca Frusone: "volo a San Francisco, biglietto di sola andata, da giugno vi risponde la segreteria".Nel clima di entusiasmo generale si registra il primo incidente sul fronte uninominali: salta in un lampo la candidatura dell'ammiraglio Rinaldo Veri, il primo a prendere la parola sul palco del tempio di Adriano. "Non sono un politico e non parlo il politichese", l'esordio grillino, salvo poi scoprire che Veri era già consigliere comunale ad Ortona eletto in una lista vicina al Pd.Intanto è già toto-nomi su chi è destinato a conquistare i riflettori come nuovo volto simbolo del M5S, orfano di 'Dibba', almeno per la prossima legislatura. La sfida, stando almeno agli applausi registrati in mattinata, è aperta tra Fioramonti, non a caso scelto da Di Maio per la puntata della scorsa settimana a 'Porta a Porta', il 25enne Andrea Giarrizzo -"sono qui ad offrire la mia gioventù, perché i giovani sono una risorsa, la chiave di svolta di un Paese"- il medico di Emergency Maurizio Angeloni e il comandante Gregorio De Falco, l'anti-Schettino. Già rincorso da fotografi e cameramen, De Falco ha chiuso l'evento di stamani con metafore che ricordano la sua storia: "Bisogna dare un colpo di timone, avendo stabilito chiaramente la rotta, alla nave Italia. Più che una squadra, questo è un equipaggio".