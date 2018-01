ELEZIONI: DOGE VENEZIA, DIAMO UN SEGNALE FORTE DI SOVRANITà

29 gennaio 2018- 17:59

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - "Giovedì sera, alla riunione del Minor Consiglio, dovremo affrontare anche la questione posta dalle circostanze esterne: la campagna elettorale in corso per il rinnovo del Parlamento 'occupante'. È ora che usciamo dal silenzio dando indicazioni chiare e precise ai patrioti che sperano in un avanzamento della lotta per la libertà e sovranità della Repubblica Veneta!". Lo sottolinea Albert Gardin, 'doge' della 'Repubblica Veneta'. "La riunione di giovedì è dunque molto importante. Personalmente intendo proporre la realizzazione di una marcia contro le elezioni truccate, contro il sistema 'occupante', contro gli imbrogli elettorali, contro la censura antiveneta, contro un regime parassitario", avverte Gardin."Propendo per un appello a disertare le urne e per la rivendicazione politica dell' "astensionismo" che il 'regime' cercherà di mettere in ombra", conclude.