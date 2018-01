ELEZIONI: DOMANI ALLE 11 DIREZIONE UDC

7 gennaio 2018- 13:37

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Domani alle ore 11 a Roma presso il piccolo auditorium in via Campo Marzio 24 si svolgerà la direzione nazionale dell’Unione di centro alla presenza, fra gli altri, del segretario nazionale Lorenzo Cesa e del presidente del partito Antonio De Poli. Al centro del dibattito l’analisi della situazione politica e per l’avvio della campagna elettorale sia per per le elezioni Politiche che per le Regionali.