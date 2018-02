ELEZIONI: DOMANI 'CON ROMA PER GENTILONI', CALENDA E RUTELLI CON PREMIER

15 febbraio 2018- 16:50

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all'inizio del Quartiere Monti)". Si legge in una nota del Pd. "Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai cittadini romani, con il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, e l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Tre personalità importanti, tutti e tre romani, che conoscono a fondo la città, le sue debolezze e le sue potenzialità".