ELEZIONI: DOMANI GRASSO A TORINO A DIBATTITO SU ECONOMIA

20 gennaio 2018- 18:04

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Domani Pietro Grasso sarà a Torino, per l'incontro promosso da Liberi e Uguali su “Un'economia per i molti, non per i pochi. Green New Deal e Finanzcapitalismo", dalle 9,30 al Teatro Espace di via Mantova 38. I lavori saranno aperti dai consiglieri regionali Silvana Accossato e Marco Grimaldi. La prima sessione dedicata al 'Green New Deal', vedrà gli interventi di Rossella Muroni, coordinatrice della campagna elettorale di Liberi e Uguali; Annalisa Corrado, ambientalista; Giorgio Airaudo, e del capogruppo dei deputati Mdp Francesco Laforgia. Alle 11,30 'Il Finanzcapitalismo (Banche, Finanza, Economia di piattaforma, Paradisi Fiscali e Gig Economy)', con il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, l’europarlamentare Elly Schlein, il senatore Federico Fornaro. Conclusioni di Pietro Grasso, che sempre nella giornata di domani sarà ad Asti, alle 18, mentre lunedi' 22 gennaio è atteso nel cuneese.