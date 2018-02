ELEZIONI: DOMANI GRASSO PRESENTA IL 'PIANO VERDE'

6 febbraio 2018- 18:32

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Domani mattina Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, Rossella Muroni, responsabile della campagna elettorale, e Lucio Cavazzoni, presidente di Alce Nero, presenteranno il Piano Verde di LeU per l'Italia. Si legge in una nota di Liberi e Uguali.La conferenza stampa si svolgerà alle 11.30 presso l'ex Cartiera Latina in via Appia Antica 42. L’appuntamento sarà preceduto, alle 10, presso il sito archeologico Capo di Bove (via Appia Antica, 222) da un incontro con la direttrice del Parco Appia Antica Rita Paris e da una visita all'Archivio Cederna.